Внешность Дженнифер Лопес на фото в откровенном боди напугала фанатов

Певица Дженнифер Лопес снялась в боди и напугала фанатов обилием фотошопа на снимках

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании модного бренда одежды Revolve и напугала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных фото 53-летняя знаменитость запечатлена в облегающем боди черного-цвета, оформленном сетчатой юбкой. Ее откровенный образ дополняют открытые туфли на шпильке.

Поклонники обратили внимание на внешность певицы и отметили, что ее лицо выглядит неестественным из-за обилия фотошопа. «Ее лицо слишком сильно изменено в фотошопе», «Самое время ей перестать пользоваться ретушью. Это просто портит все. Последнее фото даже не похоже на нее», «Количество фотошопа на этих снимках просто очевидно и ужасно», «Отфильтрована, отфотошоплена. И во что мы теперь должны верить?», «Последнее фото вызывает тревогу. Что с ее лицом и бедром?» — высказывались они.

Ранее Дженнифер Лопес приняла участие в рекламе марки Intimissimi. Знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото она позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополняет шелковый халат.