В России начальника отдела полиции заподозрили в посредничестве по делу о взятке

СКР возбудил дело против начальника отдела полиции «Вишневский» в Казани за взяточничество

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против 41-летнего начальника отдела полиции №2 «Вишневский» УМВД России по Казани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Полицейского заподозрили в посредничестве по делу о взятке.

По версии следствия, в марте 2023 года он получил от гражданина 50 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности из-за подложного водительского удостоверения и возврат изъятого автомобиля со штрафстоянки.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками собственной безопасности МВД.

13 марта сообщалось, что Железнодорожный городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника полиции МО МВД России «Железногорский» Сергея Тертова за коррупцию. С ноября 2018 по декабрь 2019 года он получил 715 тысяч рублей от организатора незаконных азартных игр.