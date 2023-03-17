Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 17 марта 2023Мир

В США заявили о незаконности полетных ограничений России над Черным морем

Координатор Белого дома Джон Кирби назвал ограничения России над Черным морем незаконными
СюжетМинобороны:
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США считают незаконными ограничения для авиации, которые ввела Россия над Черным морем, и не планируют их придерживаться. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Минобороны России обвинило в нарушении зоны ограничения полетов американский беспилотник MQ-9 Reaper, который во вторник, 14 марта, потерпел крушение над Черным морем.

«Они могут говорить, что хотят, (…) по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — сказал Кирби. Чиновник администрации Байдена отметил, что США намерены продолжать полеты в этом районе.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черное море упал беспилотник MQ-9 производства США. Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
Обнаружена редкая сверхяркая сверхновая
Крупнейшие банки США выделят миллиарды для спасения First Republic Bank
Стали известны подробности о состоянии Костомарова
Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА
Названа дата встречи Си Цзиньпина и Путина
Участников массовых беспорядков в Узбекистане осудили на сроки до 12 лет
Жителей столичного региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В российском городе самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП
В российском регионе поймали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.