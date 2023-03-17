В США заявили о незаконности полетных ограничений России над Черным морем
США считают незаконными ограничения для авиации, которые ввела Россия над Черным морем, и не планируют их придерживаться. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
Минобороны России обвинило в нарушении зоны ограничения полетов американский беспилотник MQ-9 Reaper, который во вторник, 14 марта, потерпел крушение над Черным морем.
«Они могут говорить, что хотят, (…) по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — сказал Кирби. Чиновник администрации Байдена отметил, что США намерены продолжать полеты в этом районе.
14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черное море упал беспилотник MQ-9 производства США. Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент.