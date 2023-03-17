В США заявили о незаконности полетных ограничений России над Черным морем

Координатор Белого дома Джон Кирби назвал ограничения России над Черным морем незаконными

США считают незаконными ограничения для авиации, которые ввела Россия над Черным морем, и не планируют их придерживаться. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Минобороны России обвинило в нарушении зоны ограничения полетов американский беспилотник MQ-9 Reaper, который во вторник, 14 марта, потерпел крушение над Черным морем.

«Они могут говорить, что хотят, (…) по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — сказал Кирби. Чиновник администрации Байдена отметил, что США намерены продолжать полеты в этом районе.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черное море упал беспилотник MQ-9 производства США. Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент.