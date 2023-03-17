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09:48, 17 марта 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины назвал конфликт в стране убийственным для нее

Экс-премьер Украины Азаров назвал конфликт в стране убийственным для нее и привел доводы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Конфликт на Украине является убийственным для страны не только потому, что гибнут сами украинцы, но и потому, что разрушаются промышленность, города, заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. Его слова передает РИА Новости.

Также он сообщил о большом дефиците бюджета страны, чьи доходы в три раза меньше. Покрывают же дефицит кредиты от США и Европейского союза.

«По сути дела, финансируется продолжение вот этого братоубийственного конфликта, в котором уже погибли, по западным оценкам, более 200 тысяч украинцев», — поделился Азаров.

Ранее в Министерстве энергетики Украины рассказали о планах страны наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в перспективе должно заменить российское, в том числе на европейском рынке.

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Алевтина Запольская
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