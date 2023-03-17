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17:16, 17 марта 2023Россия

Путин пообещал пресечь любые угрозы для Крыма

Президент Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы для Крыма

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова, передает ТАСС.

По словам главы государства, на сегодняшний день вопросы безопасности находятся для Крыма и Севастополя в приоритете.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев может устроить провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. По его словам, в данный момент украинские власти копят силы и собирают западную технику для наступления.

В свою очередь, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к захвату Крыма. Он не озвучил конкретных сроков, однако сообщил о моральной и технической готовности армии страны.

После референдума, прошедшего в марте 2014 года, Крым вошел в состав России. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать итоги голосования и заявили об аннексии региона. Российская сторона отвергла эти обвинения и настояла на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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Константин Лысяков
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