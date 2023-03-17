Путин пообещал пресечь любые угрозы для Крыма

Президент Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы для Крыма

Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова, передает ТАСС.

По словам главы государства, на сегодняшний день вопросы безопасности находятся для Крыма и Севастополя в приоритете.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев может устроить провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. По его словам, в данный момент украинские власти копят силы и собирают западную технику для наступления.

В свою очередь, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к захвату Крыма. Он не озвучил конкретных сроков, однако сообщил о моральной и технической готовности армии страны.

После референдума, прошедшего в марте 2014 года, Крым вошел в состав России. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать итоги голосования и заявили об аннексии региона. Российская сторона отвергла эти обвинения и настояла на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

