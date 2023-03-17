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09:09, 17 марта 2023Спорт

Три передачи российских игроков принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Передачи Кучерова и Сергачева принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Никита Кучеров

Никита Кучеров. Фото: Vincent Carchietta / USA Today Sports / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3. Победу «Тампе» принесли три результативные передачи российских игроков. Один пас совершил форвард Никита Кучеров, у Михаила Сергачева ассистентский дубль.

Всего в активе Сергачева 51 очко по системе «гол плюс пас» в 57 матчах сезона-2022/2023. Таким образом, он стал девятым российским защитником в истории НХЛ, заработавшим 50 и более баллов за сезон. Кучеров набрал 97 очков в 69 играх.

3 октября Кучеров вошел в топ-20 лучших игроков наступающего сезона НХЛ. Нападающий занял 13-ю строчку. Лидером рейтинга стал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. На второй и третьей позициях оказались защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар и форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс соответственно.

Ксения Курашкина
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