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16:48, 17 марта 2023Россия

В Подмосковье 6-летняя девочка почти сутки провела с трупами матери и ее друга

РЕН ТВ: в Люберцах девочка почти сутки провела в квартире с трупами матери и ее друга

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковных Люберцах шестилетняя девочка почти сутки провела в квартире с трупами матери и ее друга. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, рассказал, что 16 марта дошкольница обнаружила, что ее мать с сожителем не просыпаются, и позвонила тете.

В однокомнатную квартиру были вызваны сотрудники правоохранительных органов, они нашли тела 23-летней женщины и 21-летнего молодого человека, разъяснил источник.

Полицейские начали проводить проверку по факту случившегося.

15 марта сообщалось, что жильцы дома на Таганской улице в Екатеринбурге обнаружили в одной из квартир мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения. Рядом с телами родителей нашли неизвестный порошок, который отправили на экспертизу. Правоохранители организовали проверку.

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Анна Щербакова
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