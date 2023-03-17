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16:46, 17 марта 2023Россия

Медиков российской больницы заподозрили в избиении пациента с инсультом

Медиков больницы в Орле заподозрили в избиении пациента с инсультом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Медиков Орловской областной клинической больницы заподозрили в избиении пациента с инсультом. О произошедшем рассказала дочь пострадавшего в комментариях на странице губернатора области в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, 10 марта ее отец попал в больницу с подозрением на инсульт — на протяжении пяти дней россиянин находился в реанимации неврологического отделения. 16 марта родственники пациента получили разрешение на его посещение и, по утверждению дочери, застали его в палате с многочисленными гематомами на теле и лице.

«Внешне он выглядит, как будто его избили, по-другому это назвать никак нельзя. Из дома на скорой его увозили в нормальном виде, есть свидетели и видео», — объяснила женщина.

В департаменте здравоохранения Орловской области пообещали провести проверку и предоставить официальный ответ на обращение россиянки в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Барнаула вернулась домой с гниющими ранами на теле после трех месяцев, проведенных в местной больнице. При выписке женщины врачи написали, что состояние пенсионерки удовлетворительное.

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Варвара Родикова
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