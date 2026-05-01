07:03, 1 мая 2026

Врач объяснил главную опасность удаленной работы

Врач Умнов: Если после работы регулярно болит шея или немеют руки — это не норма
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главная опасность работы на удаленке — разрушение здоровья и системные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какие риски несет дистанционная занятость.

Первая проблема, по его словам, — малоподвижность. Сегодня люди и так мало двигаются, а при удаленке исчезают даже минимальные движения: дорога до работы, подъем по лестнице, поход в магазин — продукты можно заказать онлайн.

«Работа на удаленке — это обычно работа за компьютером. Рабочее место либо оборудовано на скорую руку — неудобный табурет и любой стол, либо слишком комфортно — на диване или кровати, но такой комфорт часто выходит боком. Длительное сидение в неудобной позе или полулежа провоцирует застой крови в области поясницы и органов малого таза, что грозит тянущими болями в пояснице, снижением подвижности суставов и варикозом», — предупредил врач.

Кроме того, он уточнил, что, работая за ноутбуком, человек наклоняет голову вниз, сильно сгибает шею. Это приводит к сдавливанию межпозвонковых дисков в шейном отделе и чревато протрузиями, грыжами, болями в шее, затылке и плечевом поясе, часто с головокружением. Неправильное положение рук, добавил Умнов, при работе с мышкой и клавиатурой может вызвать онемение и боли в запястьях. Плохое освещение и некомфортное для глаз положение экрана ведут к ухудшению зрения.

Умнов порекомендовал при работе из дома правильно оборудовать рабочее место. Экран компьютера должен быть на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии вытянутой руки, освещение — достаточным. Стул желательно с поддержкой поясницы, ноги должны полностью стоять на полу или на подставке, угол в коленях и локтях — около 90 градусов.

«Нужно больше двигаться: вставать каждый час, делать дополнительные пятиминутные перерывы на отдых и легкую разминку. Это позволит снизить мышечный дискомфорт и нагрузку на глаза. Не стоит игнорировать даже легкий дискомфорт: если после рабочего дня регулярно болит шея или немеют руки, это не норма, а повод по-другому организовать свой труд», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что употребление горячего чая сразу после еды может навредить здоровью. По словам докторов, особенно опасна привычка пить чай после еды для людей с анемией. Все дело в том, что в этом напитке содержатся танины, которые связываются с белком и железом из пищи и препятствуют их усвоению. Чтобы избежать этого, медики посоветовали пить чай как минимум через 30 минут после еды.

    Последние новости

    В России назвали мешающую достижению мира с Украиной страну

    В МИД предупредили о новом ходе НАТО в Балтийском море

    Врач объяснил главную опасность удаленной работы

    Стало известно о значительных потерях среди «элиты» ВСУ в Сумской области

    Бывший премьер-министр Украины предсказал для Зеленского тревожные дни

    Еще один российский регион подвергся атаке

    В Киеве сделали признание о 99 процентах украинцев

    Водитель школьного автобуса устроил «гонки» на дороге

    Ветврач назвал главную ошибку при кормлении питомцев

    Названы экономические риски США из-за Ирана

    Все новости
