Названы весомые причины отказаться от чая после еды

UfaTime.ru: Горячий чай после еды опасен для людей с анемией

Употребление горячего чая сразу после еды может навредить здоровью, предупредили специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Весомые причины отказаться от этой привычки врачи назвали UfaTime.ru.

По словам докторов, особенно опасна привычка пить чай после еды для людей с анемией. Все дело в том, что в этом напитке содержатся танины, которые связываются с белком и железом из пищи и препятствуют их усвоению. Чтобы избежать этого, медики посоветовали пить чай как минимум через 30 минут после еды.

Кроме того, врачи порекомендовали не употреблять чай натощак, так как он подавляет секрецию желудочного сока, и не пить слишком горячие напитки, так как они обжигают горло, пищевод и желудок.

Специалисты также призвали не пить слишком крепкий или вчерашний чай, не заваривать его по много раз, не запивать чаем лекарства. Врачи добавили, что важно отказаться от этого напитка не только после еды, но и непосредственно перед едой.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.