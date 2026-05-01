Бывший СССР
06:55, 1 мая 2026Бывший СССР

Бывший премьер-министр Украины предсказал для Зеленского тревожные дни

Экс-премьер Азаров: НАБУ собрало много компрометирующих Зеленского материалов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

У детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) накопилось большое количество материалов для компрометации Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Об этом журналистам ТАСС сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах.

По словам экс-политика, у ведомства есть много записей с прослушками, информация с документальными свидетельствами и допросами. «Они, например, отправили сейчас в Израиль более 10 томов материалов, которыми они обосновывают необходимость выдачи [бизнесмена Тимура] Миндича и [главного финансиста Миндича Александра] Цукермана»,— отметил Азаров.

Он объяснил, что абсолютно очевиден шаг США, которые дали сыщикам четкую команду добиваться компрометации Зеленского и всего его ближайшего окружения. НАБУ изначально было создано американцами для внешнего управления Киевом, и за его деятельностью продолжают следить в Вашингтоне, указал Азаров.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.

