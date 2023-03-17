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18:27, 17 марта 2023Экономика

Индекс Мосбиржи обновил максимум с сентября 2022 года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2320 пунктов впервые с сентября после роста акций Сбербанка

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ходе торгов 17 марта индекс Московской биржи поднимался в верхней точке до 2322,42 пункта, максимума с сентября 2022 года, свидетельствуют данные площадки.
А психологическую отметку в 2300 пунктов индекс перешагнул второй раз за месяц — 9 марта он дошел до 2302,1, но закрепиться на этом уровне не смог.

Рост индекса Мосбиржи происходит на фоне ралли акций Сбербанка, вызванного новостями о рекордных дивидендах компании. О выплатах в размере 565 миллиардов рублей, или 25 рублей на акцию с доходностью около 15 процентов годовых при расчете из цены акций в последние несколько дней, заявил председатель правления Сбера Герман Греф после заседания наблюдательного совета. По состоянию на 18:20 по московскому времени акции прибавили 8,98 процента к закрытию предыдущего дня и стоили 191,15 рубля за одну бумагу.

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Уверенно прибавляли на Мосбирже и другие бумаги. Акции ретейлера «О’Кей», объявившего о допуске на биржу Казахстана, на 18:20 по московскому времени выросли на 7,22 процента до 27,78 рубля а «Транснефти» — на 4,04 процента до 97 800 рублей.

В декабре 2022 года глава Мосбиржи Юрий Денисов сообщил, что объем торгов на площадке за год превысил квадриллион рублей, а основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью участников торгов.

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Влада Горячева
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