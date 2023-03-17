На Украине военные захотели отправить служить случайно вышедших в город моряков

На Украине военные задержали вышедших в город моряков и решили отправить их служить

На Украине военные задержали случайно вышедших в город моряков и решили отправить их служить в армию. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Килия Одесской области. По данным издания, двое моряков вышли в город по заданию капитана. По дороге их остановили люди в военной форме.

Военнослужащие заставили моряков сесть в автобус, отвезли их в Измаил и поселили в спортзале. Сообщается, что капитан судна ведет переговоры с военкомом Измаила, но тот утверждает, что задержанные отправятся служить в армию.

Ранее в сети появились кадры «жесткого» задержания мужчины представителями военкомата на улице Одессы. Сопротивляющегося горожанина пытались затащить в машину за руки и ноги.