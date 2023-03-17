Генсек НАТО заявил о неспособности альянса защищать «каждый метр инфраструктуры»

НАТО неспособно защищать «каждый метр своей критической инфраструктуры» постоянно. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, именно поэтому организация и ее участники полагаются на разведданные. Столтенберг также отметил, что НАТО планирует проводить больше учений.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал, что Норвегия попросила НАТО обеспечить безопасность ее газовых платформ в Серверном море. Помимо этого, с такой же просьбой к Североатлантическому альянсу обратился немецкий канцлер Олаф Шольц. Предполагается, что вопрос безопасности подняли в связи со взрывами на «Северных потоках». Такое заявление было сделано на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.