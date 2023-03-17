64-летняя ведущая навсегда отказалась от бюстгальтера и ответила хейтерам в сети

64-летняя комик КаренЛи Потер отказалась от бюстгальтера и ответила хейтерам видео в сети

Комик и ведущая подкастов КаренЛи Потер, которая отказалась от нижнего белья, ответила на критику в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео 64-летняя женщина показала скриншоты с комментариями хейтеров о том, что в ее возрасте необходимо носить бюстгальтеры. По их мнению, решение Потер перестать носить данный предмет гардероба является безрассудным. «О, кажется, мне сделали новый выговор. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, как выглядит взросление в моем возрасте?» — заявила она в ролике.

Многие зрители поддержали Потер, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя комфортно!», «Так, ты и не должна ничего менять в себе», «Я не вижу никаких проблем! Нет ничего неуместного. Ты такая, какая ты есть — и это круто», — высказывались они.

Ранее блогерша Ширин отказалась носить бюстгальтер и рассказала о реакции семьи. Юзерша отметила, что из-за исключения данной вещи из гардероба она столкнулась с осуждением со стороны родственников, которые требуют, чтобы она прикрывала бюст.