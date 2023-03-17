Раскрыт технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

Пожар 2019 года позволил раскрыть технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) был первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры, пишет Phys.org с ссылкой на PLoS ONE.

Раскрыть эту особенность здания позволила реконструкция после пожара в 2019 году. Ученые получили доступ к ранее скрытым частям здания и смогли исследовать 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях. Было проведено несколько анализов: радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический, архитектурный.

Результаты показали, что скобы использовали на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах. При этом в середине XII века собор считался самым высоким зданием — 32 метра в высоту. Достигнуть этого удалось благодаря различным архитектурным инновациям. Эксперты пока не знают, какую роль в этом сыграло железо. «Железо рассматривалось как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы», — подчеркнули специалисты.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки.

