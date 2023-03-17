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20:35, 17 марта 2023Из жизни

Смертельно ядовитый осьминог укусил женщину на популярном пляже

Daily Mail: смертельно ядовитый синекольчатый осьминог укусил австралийку

Фото: NSW Ambulance

Смертельно ядовитый синекольчатый осьминог укусил посетительницу популярного пляжа в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время отдыха 30-летняя женщина подобрала ракушку. Из нее выпал десятисантиметровый синекольчатый осьминог и дважды укусил австралийку в живот.

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Очевидцы вызвали на пляж сотрудников экстренных служб, которые оказали пострадавшей первую помощь. Они наложили холодный компресс в область укуса, так как она жаловалась на боли в животе. После этого женщину госпитализировали. Ее состояние оценивается как стабильное.

«Синекольчатые осьминоги кусаются редко, но они чрезвычайно ядовиты», — заявил представитель скорой помощи Нового Южного Уэльса Кристиан Холмс. Яда этого небольшого моллюска достаточно, чтобы убить более 20 человек.

Синекольчатые осьминоги живут в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. Они обладают довольно агрессивным характером и, будучи потревоженными, нападают на существ любых размеров, в том числе человека. Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну. Она вызывает паралич, остановку дыхания и остановку сердца из-за нехватки кислорода. В настоящее время антидота к их яду не существует. Синекольчатые осьминоги обычно кусаются только в случае, если чувствуют опасность или если их извлекли из естественной среды обитания.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, девочка случайно засунула под купальник ядовитого синекольчатого осьминога и напугала мать. Снявший произошедшее на видео мужчина унес ядовитого моллюска в безлюдную часть пляжа и выпустил на волю.

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Алиса Дмитриева
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