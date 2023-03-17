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19:59, 17 марта 2023Экономика

Цены на нефть обновили минимумы с декабря 2021 года

Стоимость фьючерсов на Brent и WTI обновила минимумы с декабря 2021 года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 17 марта опускалась до отметки в 71,48 доллара за баррель впервые с декабря 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

Апрельские фьючерсы на WTI опускались в нижней точке до 65,27 доллара за баррель. По состоянию на 19:51 по московскому времени цена нефти Brent составляла 72,89 доллара, WTI — 66,61 доллара за баррель.

Очередная волна снижения стоимости контрактов началась 15 марта, а одной из причин эксперты называют проблемы в банковском секторе в Европе и США, которые могут повлиять на глобальные перспективы экономики. Если кризис будет усиливаться, это может негативно сказаться на дальнейшем спросе на энергоносители.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что у России возникли проблемы с экспортом нефти и дизеля, а из-за сложностей с поиском покупателей загруженные танкеры стали копиться в море. На основании данных отслеживания судов, на неделе с 6 по 12 марта в пути застряло около 1,2 миллиарда баррелей сырой нефти, что стало самым высоким показателем за все время наблюдений с 2016 года.

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