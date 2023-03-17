В S7 раскрыли подробности о проникшем в багажный отсек пассажире

S7: проникший в багажный отсек пассажир был отправлен на психиатрическую экспертизу

В пресс-службе авиакомпании S7 раскрыли подробности о проникшем в багажный отсек пассажире. Представитель компании сообщил, что мужчина был задержан сотрудниками безопасности аэропорта, передан полиции и отправлен на психиатрическую экспертизу.

«Во время предполетного обслуживания борта S7 1215, на котором производилась погрузка багажа, сотрудники авиакомпании на перроне заметили неизвестного человека, приближающегося к самолету. По транспортировочной ленте он забежал в багажный отсек, внутри пассажир был сразу же задержан сотрудниками безопасности аэропорта, после чего передан полиции и, по нашим сведениям, отправлен на психиатрическую экспертизу», — сообщили в пресс-службе компании.

S7 Airlines провела дополнительную проверку самолета, багажа и пассажиров. Рейс вылетел из Домодедово в Калининград с двухчасовой задержкой пресс-служба S7

Ранее 17 марта стало известно, что в подмосковном аэропорту Домодедово задержали невменяемого пассажира, который проник в багажный отсек самолета после того, как ему отказали в полете у выхода на посадку.

Инцидент произошел в четверг, 16 марта. 24-летний житель Калининграда Максим Кругляк собирался улететь домой рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в 11:30. При выходе на посадку мужчину не пустили в самолет из-за «неадекватного и слишком эмоционального поведения».

Тогда россиянин решил добраться домой зайцем: мужчина вышел на аэродром и нашел другой калининградский рейс авиакомпании S7, вылетавший в 11:45.

