Песков ответил на инициативу по созданию международного судебного органа

Песков ответил на инициативу Бастрыкина по созданию международного судебного органа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в России международного судебного органа в ответ западным странам, так как пока не видел информации об этом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я еще не видел этой информации», — приводит агентство слова официального представителя Кремля.

17 марта Бастрыкин выступил с инициативой создать международный судебный орган для привлечения к ответственности украинских военных преступников. Он отметил, что Запад готовит международные судебные органы для привлечения России к ответственности, в связи с этим СКР совместно с Министерством юстиции следует начать аналогичную работу.

В феврале Бастрыкин рассказал, что представители Вооруженных сил Украины отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные.