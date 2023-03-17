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10:38, 17 марта 2023Россия

В Петербурге возбудили дело после смерти семиклассницы на уроке физкультуры

В Петербурге следователи возбудили дело после смерти семиклассницы на уроке физкультуры

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Следователи Выборгского района Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после того, как 14-летняя семиклассница умерла на уроке физкультуры в школе на Парнасе. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Они квалифицировали произошедшее как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Санкции второй части статьи 109 УК предусматривают варианты: от ограничения свободы и принудительных работ до трех лет колонии.

До этого сообщалось, что семикласснице, скончавшейся на физкультуре в Санкт-Петербурге, стало плохо во время бега змейкой.

Девочка начала упражнение вместе с остальными одноклассниками, однако во время его выполнения почувствовала себя плохо. Ребенок отошел в сторону, схватился за поручни, а позже упал на пол.

О смерти учащейся на уроке физкультуры в Выборгском районе Петербурга стало известно утром 15 марта. У семиклассницы был диагностирован сердечный шум, однако она не имела освобождения от школьных занятий спортом.

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Анна Щербакова
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