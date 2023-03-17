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15:18, 17 марта 2023Путешествия

Российский самолет столкнулся с линией электропередачи после посадки

Самолет «Полярных авиалиний» столкнулся с линией электропередачи после посадки в Якутии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

После посадки в Якутии российский пассажирский лайнер «Полярных авиалиний» столкнулся с опорой линии электропередачи (ЛЭП). Об этом уведомили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, в аэропорту поселка Белая Гора с самолетом Ан-24. «После осуществления штатной посадки при заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой ЛЭП, расположенной на площади маневрирования аэродрома», — пояснили представители перевозчика.

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Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Территориальное управление Росавиации организовало проверку случившегося.

Ранее в марте летевший из Якутии российский пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной экстренного приземления воздушного судна стало рассогласование закрылок.

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Фариза Бацазова
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