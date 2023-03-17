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20:26, 17 марта 2023Силовые структуры

Обнаруженный на западе Москвы похожий на гранату предмет оказался не опасен

Обнаруженный в Крылатском в Москве предмет, похожий на боевую гранату, оказался не опасен

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На западе Москвы во дворе дома в районе Крылатское нашли предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом в пятницу, 17 марта, РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным издания, после обнаружения предмета территорию между домами на Осеннем бульваре оцепили, на место были вызваны саперы. Специалисты установили, что предмет не опасен.

Ранее сообщалось, что на Сахалине силовики извлекли посылку с двумя килограммами мефедрона из постамата.

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Илона Палей
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