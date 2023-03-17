Обнаруженный на западе Москвы похожий на гранату предмет оказался не опасен

Обнаруженный в Крылатском в Москве предмет, похожий на боевую гранату, оказался не опасен

На западе Москвы во дворе дома в районе Крылатское нашли предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом в пятницу, 17 марта, РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным издания, после обнаружения предмета территорию между домами на Осеннем бульваре оцепили, на место были вызваны саперы. Специалисты установили, что предмет не опасен.

Ранее сообщалось, что на Сахалине силовики извлекли посылку с двумя килограммами мефедрона из постамата.