Россиянину вынесли приговор за убийство жены и покушение на свидетелей

Под Челябинском мужчина получил 16 лет колонии за убийство жены и покушение на свидетелей

Суд в Челябинской области приговорил 33-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены и покушении на двух свидетелей. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие и суд установили, что вечером 21 февраля 2022 года в здании погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы мужчина застрелил из гладкоствольного ружья свою 34-летнюю экс-супругу. После этого фигурант решил разобраться с двумя мужчинами, которые находились в помещении станции и могли стать свидетелями. В них он произвел несколько выстрелов и, посчитав, что убил их, скрылся с места преступления. Однако мужчин удалось спасти.

Ранее сообщалось, что на Алтае ранее судимый мужчина получил 18,5 года колонии за убийство друга и его жены.