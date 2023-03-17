Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за убийство жены и покушение на свидетелей

Под Челябинском мужчина получил 16 лет колонии за убийство жены и покушение на свидетелей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Челябинской области приговорил 33-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены и покушении на двух свидетелей. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие и суд установили, что вечером 21 февраля 2022 года в здании погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы мужчина застрелил из гладкоствольного ружья свою 34-летнюю экс-супругу. После этого фигурант решил разобраться с двумя мужчинами, которые находились в помещении станции и могли стать свидетелями. В них он произвел несколько выстрелов и, посчитав, что убил их, скрылся с места преступления. Однако мужчин удалось спасти.

Ранее сообщалось, что на Алтае ранее судимый мужчина получил 18,5 года колонии за убийство друга и его жены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.