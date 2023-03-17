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08:57, 17 марта 2023Мир

Китай продолжит тесно сотрудничать с Россией

Посол Китая заявил, что Пекин продолжит тесно сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Фото: Unsplash

Пекин продолжит тесно сотрудничать с Москвой в сфере энергетики и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская и китайская стороны продолжат совместно продвигать ценности многополярности мира и демократизации международных отношений, поддерживать глобальное равновесие и стабильность. Он отметил, что несмотря на текущую обстановку в мире, отношения Москвы и Пекина укрепляются.

«Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа», — резюмировал Ханьхуэй.

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Виктория Кондратьева
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