Китай продолжит тесно сотрудничать с Россией

Посол Китая заявил, что Пекин продолжит тесно сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Пекин продолжит тесно сотрудничать с Москвой в сфере энергетики и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская и китайская стороны продолжат совместно продвигать ценности многополярности мира и демократизации международных отношений, поддерживать глобальное равновесие и стабильность. Он отметил, что несмотря на текущую обстановку в мире, отношения Москвы и Пекина укрепляются.

«Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа», — резюмировал Ханьхуэй.