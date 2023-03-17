Бывший руководитель театра танцев получил условный срок за приставание к ученику

В Сочи экс-руководитель театра танцев получил два года условно за приставание к ученику

Лазаревский районный суд Сочи приговорил 31-летнего бывшего руководителя театра танцев из Свердловской области к двум годам условно за приставание к 15-летнему ученику. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по статье 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). Следствие и суд установили, что в июле 2022 года мужчина привез своих воспитанников в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе, где в одну из ночей попытался пристать к подростку, однако получил отпор и был избит. Свою вину фигурант признал. Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина получил 24 года за убийство девочки, которую увел с детской площадки.