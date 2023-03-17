Раскрыты подробности дела против устроившего денежный дождь москвича

«112»: обыски у выбросившего из окна деньги москвича прошли в рамках секретного дела

Обыски в квартире жителя Москвы, выбросившего деньги из окна, прошли в рамках уголовного дела под грифом «Совершенно секретно». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что обыски прошли в пятикомнатной квартире площадью 152 квадратных метра на Русаковской улице утром 16 марта.

Ранее в сети появились кадры, на которых житель столичного комплекса «Дом в Сокольниках» выбросил из окна на улицу мешок с деньгами после визита к нему сотрудников ФСБ. На кадрах были заметны купюры достоинством 100 и 500 евро.

Выброшенные деньги собрали правоохранители, фигуранта уголовного дела увезли к следователям.