Сомнолог раскрыл положительный эффект от просмотра сериалов перед сном

Сомнолог Полуэктов посоветовал смотреть перед сном спокойные сериалы

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов в беседе с РИА Новости раскрыл положительный эффект от просмотра сериалов перед сном. По его словам, врачи считает это полезным, поскольку данный вид деятельности помогает отвлечься от дневной деятельности и успокоить организм.

«Это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим», — заявил специалист, отметив, что сомнологи рекомендуют смотреть сериалы за некоторое время до отхода ко сну.

Эксперт пояснил, что таким образом человек окунается во что-то знакомое и приятное, что способствует отдыху нервной системы. Он подчеркнул, что речь идет о спокойных сериалах, которые не заставляют людей нервничать от их просмотра.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал продукты, которые ухудшают качество сна. Он посоветовал воздержаться от употребления вечером красного мяса и орехов, а также курения.