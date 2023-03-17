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18:00, 17 марта 2023Среда обитания

Взрывы на «Северных потоках» произошли на месте захоронения химического оружия

Nature: взрывы на «Северных потоках» подняли со дна токсины из старых захоронений

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Диверсии на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли на месте старого захоронения химического оружия. Взрывы подняли со дна опасные токсины, сообщает Nature.

После взрывов было загрязнено 11 кубических километров морской воды. Анализ с места событий показал, что попавшие в воду вещества могут угрожать морской фауне в течение месяца и более. Химикаты остались на дне со времен Второй мировой войны, в их число входят иприт и мышьяк.

По расчетам ученых, общий выброс в результате взрывов на глубине порядка 70 метром составил 250 тысяч тонн, при этом осадки поднялись вверх до глубины 30 метров. Исследования также показали, что любая концентрация свыше 5,8 миллиграмма отложений на литр морской воды пагубно повлияет на фауну. Наиболее токсичными в составе отложений эксперты считают свинец и соединения трибутилолова, использующиеся для защиты корабельных корпусов. На эти вещества приходится 75 процентов отравляющего эффекта.

О беспрецедентных разрушениях на «Северных потоках», идущих по дну Балтийского моря в Германию, сообщалось 27 сентября 2022 года. Позже германские следователи допустили, что за диверсиями могут стоять представители одной из западных стран.

Александра Качан
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Взрывы на «Северных потоках» произошли на месте захоронения химического оружия
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