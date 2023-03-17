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20:03, 17 марта 2023Силовые структуры

Угрожавший следователю убийством россиянин предстанет перед судом

В Ленобласти перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством следователю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области перед судом предстанет 45-летний местный житель, угрожавший следователю убийством. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется в преступлении по части 2 статьи 296 («Угроза в отношении следователя в связи с производством предварительного следствия») УК РФ. Следствие установило, что фигурант, задержанный за хищение имущества подростка, стал угрожать следователю в кабинете расправой, а также повредил его имущество. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Тюмени осудят мужчину, до смерти избившего четырехмесячную дочь, побившего ее мать и угрожавшего убийством свидетелю.

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Илона Палей
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