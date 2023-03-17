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15:47, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за поджог сотрудников компании из-за увольнения

В Подмосковье суд арестовал слесаря, который поджег сотрудников УК из-за увольнения

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Суд арестовал слесаря, который из-за увольнения поджег сотрудников управляющей компании (УК) в подмосковном Дмитрове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

По ходатайству следствия суд избрал россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и умышленном уничтожении имущества.

16 марта 55-летнего жителя Дмитрова задержали после устроенного им поджога в здании УК. По данным следствия, мужчина работал слесарем, а когда узнал, что его собираются уволить, облил четырех сотрудников горючей жидкостью и поджег. В результате потерпевших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

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Любовь Ширижик
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