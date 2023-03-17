Экономист высказался о будущем ключевой ставки в России

Аналитик Самиев допустил повышение ключевой ставки к осени

Вероятнее всего, в ближайшее время Центральный Банк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5 процентов, но осенью может пересмотреть свою политику в сторону повышения из-за роста проинфляционных факторов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Сохранение ключевой ставки сегодня было ожидаемым, хотя и были факторы, призывы к снижению. Но ЦБ отмечает, что в среднесрочной перспективе преобладают проинфляционные факторы, так что еще несколько месяцев ставка будет сохранена, а потом может снова начать расти», — допустил Самиев.

К проинфляционным факторам аналитик относит, прежде всего, давление со стороны валютного рынка, потенциально прогнозируемое снижение соотношения валютной выручки и импорта, что может привести к дальнейшему ослаблению рубля.

Также указывается, что есть и другие факторы, но ЦБ их не раскрывает. Так что, возможно, есть и другие моменты, способные привести к росту инфляции Павел Самиев аналитик

Многие специалисты говорят о том, что высокая ключевая ставка как способ борьбы с инфляцией не совсем верна в контексте российской экономики, поскольку инфляция в стране носит немонетарный характер. Впрочем, Самиев считает, что ввиду крайней нестабильности и неоднозначности ситуации в России действия ЦБ не лишены логики.

«Было много исследований, которые, действительно, говорят о том, что инфляция в России носит монетарный характер меньше чем на половину, потому бороться с ней прямым путем через ставки не всегда адекватно, а рост стоимости кредитов только приводит к росту издержек предприятий, что закладывается в повышение цен. Тем не менее, необходимо соблюдать баланс в денежно-кредитной политике, слишком сильное снижение точно сыграло бы в сторону роста инфляции. Так что решение ЦБ можно считать логичным», — заключил аналитик.

Напомним, по итогам заседания совета директоров в пятницу, 17 марта, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых в четвертый раз подряд. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.