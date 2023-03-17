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04:46, 17 марта 2023Забота о себе

Описано влияние сна на сопротивляемость организма инфекциям

Сомнолог Полуэктов: сокращение времени сна снижает сопротивляемость организма инфекциям

Фото: Unsplash.com

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов описал влияние сна на сопротивляемость организма инфекциям. По его словам, сокращение времени отдыха снижает подобные защитные механизмы, передает ТАСС.

Специалист уточнил, что для взрослого человека рекомендованным временем сна является от семи до девяти часов в сутки, при этом для каждого эта норма индивидуальна.

«Получены достаточно убедительные данные, что ограничение времени сна плохо влияет на иммунитет. На этот счет есть много исследований, которые показали, что при сокращении времени сна даже на один час от рекомендованного снижается сопротивляемость вирусным инфекциям», — заявил Полуэктов.

Для улучшения качества сна сомнолог порекомендовал настроить режим, ложиться и засыпать в одно время, в комфортной обстановке, а перед сном не использовать предметы, возбуждающие мозг, например, телевизор и смартфон.

Ранее сомнолог София Черкасова развеяла миф о пользе алкоголя для сна. Она объяснила, что алкоголь делает сон прерывистым.

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Марина Совина
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