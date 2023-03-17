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10:14, 17 марта 2023Наука и техника

Обнаружена редкая сверхяркая сверхновая

Обнаруженный в 2017 году взрыв звезды оказался гелиевой сверхяркой сверхновой

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

Международная группа астрономов выяснила, что взрыв звезды SN 2017egm относится к редкому типу сверхярких сверхновых, обогащенных гелием. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Сверхяркие сверхновые (SLSNe) на несколько порядков ярче обычных сверхновых. Предполагается, что это происходит из-за взаимодействия выбросов при взрыве звезды с окружающим околозвездным веществом, в результате чего кинетическая энергия преобразуется в излучение. Как и обычные сверхновые, SLSNe можно разделить на два типа в зависимости от низкого или высокого содержания водорода.

SN 2017egm была обнаружена 23 мая 2017 года группой Photometric Science Alerts миссии ЕКА Gaia. Она располагается в родительской галактике NGC 3191, находится на собственном расстоянии 21 миллиард световых лет (это расстояние учитывает расширение Вселенной с момента испускания света, дошедшего до Земли) и относится к типу SLSNe-I, то есть имеет низкое содержание водорода.

Фотометрический и спектроскопический анализ SN 2017egm показал, что многополосные кривые блеска, охватывающие 300 дней, имеют резкий пик, быстрый спад и множественные поздние всплески. Более того, в спектрах сверхновой были замечены сильные линии гелия. Это позволило отнести SN 2017egm к подклассу медленно развивающихся SLSNe-I в соответствии с эволюцией светимости и цвета вблизи пиковой яркости. Из-за присутствия гелия SN 2017egm была классифицирована как редкая богатая гелием сверхяркая сверхновая (SLSN-Ib).

Для SN 2017egm характерен значительный избыток инфракрасного излучения на уровне 100 миллионов солнечных светимостей, что указывает на эхо-сигналы от ранее существовавшей пылевой оболочки или излучение от вновь образовавшегося пылевого облака. По оценкам авторов статьи, масса выброса SN 2017egm составляла примерно 10,7 массы Солнца.

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Александр Еникеев
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