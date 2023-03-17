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20:24, 17 марта 2023Спорт

Эксперт назвала оптимальное количество тренировок для новичков

Эксперт Никоненко посоветовала новичкам тренироваться каждый день по пять-десять минут

Фото: Tower Electric Bikes / Unsplash

Фитнес-эксперт Яна Никоненко назвала оптимальное количество тренировок для новичков. Ее слова приводит Ferra.

Никоненко посоветовала новичкам тренироваться каждый день по пять-десять минут. Она отметила, что эта привычка поможет перейти к более продвинутым упражнениям. «А если ты уже продвинутый в фитнесе, тогда тебе подойдет тренироваться примерно три раза в неделю по часу», — добавила специалист.

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Никоненко подчеркнула, что необязательно заниматься в тренажерном зале и использовать инвентарь. «Научитесь тренироваться с собственным весом. Вам для этого нужен только коврик дома», — заявила она.

Ранее фитнес-эксперт Светлана Бутова рассказала об опасности выполнения популярного упражнения «Кобра». Специалист отметила, что это движение не стоит выполнять при наличии грыжи, защемления, смещения межпозвоночных дисков, а также любых воспалительных процессов мышц спины.

Дарья Коршунова
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