Бывшего военного осудили за ложное сообщение о взрыве школы

В Краснодаре к 2 годам приговорили бывшего военного за ложное сообщение о взрыве школы

В Краснодаре суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего военного из Тулы за ложное сообщение о взрыве школы. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, 20 августа 2022 года пьяный мужчина приехал в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и заявил, что в одной из школ города готовится диверсия. Однако информация не подтвердилась, тогда силовики возбудили дело.

Ранее стало известно, что в суд Красноярска передано уголовное дело двоих 18-летних местных жителей, обвиняемых в распространении ложных сообщений о минировании школ, детских садов и социальных объектов.