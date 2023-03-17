Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян по электронной визе

Индия разрешила российским туристам оставаться в стране до 180 дней по электронной визе

Власти Индии ввели для российских граждан максимально возможный срок пребывания по электронной туристической визе. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Нью-Дели.

Как уточняет источник, теперь россияне смогут оставаться в стране до 180 дней в течение года. При этом в дипмиссии пояснили, что непрерывное нахождение в стране разрешено лишь до 90 дней. С истечением этого срока турист должен будет повторно въехать в Индию.

В российском посольстве также добавили, что изменения распространяются и на визы, выданные до обновления правил. Тем не менее соотечественникам порекомендовали обновить ранее оформленные документы.

Ранее, в феврале, российский тревел-блогер Алексей Кутовой, посетивший индийский мегаполис Мумбаи, рассказал о нелепой попытке местного жителя выманить у него деньги. По словам путешественника, он познакомился с молодым индийским парнем, когда присел отдохнуть на бордюр после долгой прогулки по городу.