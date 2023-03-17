Мужчина пострелял по прохожим из пневматического оружия в российском городе

В Улан-Удэ дважды судимый мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета

В Улан-Удэ мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета, пострадавших нет. Об этом сообщили «Известиям» в МВД по Бурятии.

Инцидент произошел утром 17 марта. На место происшествия в Октябрьском районе прибыли полицейские и задержали хулигана. У него правоохранители изъяли оружие.

В полиции установили, что задержанному 22 года, он является уроженцем Кяхтинского района республики. В прошлом имеет две судимости за кражи.

15 марта сообщалось, что сотрудник полиции получил ранение в результате рикошета в городе Вятские Поляны — там 47-летний пьяный местный житель открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже. Стрелок задержан.