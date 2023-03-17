Умер актер «Прослушки» и «Джона Уика»

Актер «Прослушки» и «Джона Уика» Лэнс Реддик умер в возрасте 60 лет

Стало известно и смерти актера Лэнса Реддика. Печальную новость сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники, близкие к правоохранительным органам.

Отмечается, что Реддик был найден мертвым у себя дома в Студио-Сити утром 17 марта. Актеру было 60 лет. Официально причина смерти пока не объявлена. Однако собеседники издания говорят о том, что артист умер по естественным причинам.

В последнее время актер был занят в промо-кампании четвертой части «Джона Уика», у него было запланировано участие в различных шоу на следующей неделе.

Лэнс Реддик известен по ролям во многих проектах, включая сериал «Прослушка», франшизу «Джон Уик», игры Quantum Break, Horizon: Zero Dawn и Horizon: Forbidden West.

Ранее сообщалось о смерти российского актера театра и кино, известного по роли в сериале «Склифосовский», Александра Толубаева. Ему было 74 года. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Помимо ролей в кино, артист выступал на театральных сценах Воронежа, Липецка, Костромы и Брянска, а также являлся актером театра имени Владимира Маяковского в Москве.