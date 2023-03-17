Минобороны: российские военнослужащие прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации

Участники специальной военной операции (СВО) на территории Украины, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли в свои первые отпуска. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает в пятницу, 17 марта, РИА Новости.

В частности, в свой первый отпуск после отправки в зону проведения СВО приехали военнослужащие Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. Сообщается, что они посетили свою школу, где провели урок мужества.

Всем участникам специальной военной операции на Украине полагается регулярный 14-дневный отпуск без учета времени на дорогу, который предоставляется не реже одного раза в полгода.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил министерству обороны, МЧС, МВД и спецслужбам обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. В тексте поручения главы государства уточнялось, что речь идет как о кадровых служащих, так и об участниках добровольческих подразделений. В срок отпуска не должны включать время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.