Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 17 марта 2023Россия

Российские военнослужащие прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации

Минобороны: российские военнослужащие прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) на территории Украины, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли в свои первые отпуска. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает в пятницу, 17 марта, РИА Новости.

В частности, в свой первый отпуск после отправки в зону проведения СВО приехали военнослужащие Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. Сообщается, что они посетили свою школу, где провели урок мужества.

Всем участникам специальной военной операции на Украине полагается регулярный 14-дневный отпуск без учета времени на дорогу, который предоставляется не реже одного раза в полгода.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил министерству обороны, МЧС, МВД и спецслужбам обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. В тексте поручения главы государства уточнялось, что речь идет как о кадровых служащих, так и об участниках добровольческих подразделений. В срок отпуска не должны включать время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений
Россия внесла 23 британцев в стоп-лист
ЦБ собрался бороться с «черт знает какими» схемами по ипотеке
Бывшего замглавы Минздрава Ингушетии заподозрили в многомиллионных хищениях
В смартфонах Samsung нашли критическую уязвимость
Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным
В России собрались заменить зарубежные самолеты отечественными за 5 лет
Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Украинские силовики задержали двоих жителей Донбасса за сбор разведданных
Мать залезшего в багажный отсек самолета россиянина объяснила его поступок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.