Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области

Минобороны России: силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области

Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет РИА Новости.

По его словам, задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами. «Подразделениями военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения», — подчеркнул Кодрян. Все взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий рассказал, что ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области достаточно стабильная. При этом, по его словам, российские силы укрепляют боевые позиции на данном направлении на случай наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).