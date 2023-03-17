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05:31, 17 марта 2023Бывший СССР

Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области

Минобороны России: силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет РИА Новости.

По его словам, задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами. «Подразделениями военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения», — подчеркнул Кодрян. Все взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий рассказал, что ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области достаточно стабильная. При этом, по его словам, российские силы укрепляют боевые позиции на данном направлении на случай наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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