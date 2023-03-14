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16:47, 14 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Врио губернатора Запорожья Балицкий заявил о стабильной ситуации на линии соприкосновения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области достаточно стабильная, заявил во вторник, 14 марта, ТАСС врио губернатора региона Евгений Балицкий.

При этом, по его словам, российские силы укрепляют боевые позиции на данном направлении на случай наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «У нас все полки, все дивизии укомплектованы. Ждем противника», — сказал он. Балицкий отметил, что российской стороне по большому счету известно об ударной группе ВСУ в районе Запорожья. Он рассказал, что сейчас все боевые действия сосредоточены в районе Угледара и Артемовска (украинское название — Бахмут), поэтому на запорожском направлении пока спокойно.

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Варвара Кошечкина
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