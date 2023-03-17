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06:34, 17 марта 2023Мир

Названа страна с наибольшей выгодой от продления зерновой сделки

Политолог Ван Нин заявил, что продление зерновой сделки больше всего выгодно Украине
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Продления соглашения по перевозке зерна по Черному морю на 60 дней вполне достаточно, чтобы облегчить ситуацию, заявил профессор Института международных отношений и общественных связей при Шанхайском университете иностранных языков Ван Нин. Об этом пишет ТАСС.

«Сделка также играет важную роль с точки зрения гуманизма, благоприятно отражается на мировой политике и экономике», — подчеркнул он. Эксперт назвал страну, которой больше всего выгодна зерновая сделка. По его словам, в наибольшем выигрыше оказывается Украина. «Она больше всего получит от этой сделки», — объяснил он.

Ван Нин добавил, что продление договоренностей также выгодно для страны-посредника — Турции.

13 марта стало известно, что Россия согласилась продлить сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В рамках нее был создан коридор для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного.

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Марина Совина
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