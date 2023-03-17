Названа страна с наибольшей выгодой от продления зерновой сделки

Политолог Ван Нин заявил, что продление зерновой сделки больше всего выгодно Украине

Продления соглашения по перевозке зерна по Черному морю на 60 дней вполне достаточно, чтобы облегчить ситуацию, заявил профессор Института международных отношений и общественных связей при Шанхайском университете иностранных языков Ван Нин. Об этом пишет ТАСС.

«Сделка также играет важную роль с точки зрения гуманизма, благоприятно отражается на мировой политике и экономике», — подчеркнул он. Эксперт назвал страну, которой больше всего выгодна зерновая сделка. По его словам, в наибольшем выигрыше оказывается Украина. «Она больше всего получит от этой сделки», — объяснил он.

Ван Нин добавил, что продление договоренностей также выгодно для страны-посредника — Турции.

13 марта стало известно, что Россия согласилась продлить сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В рамках нее был создан коридор для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного.

