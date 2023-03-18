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07:17, 18 марта 2023Спорт

Российский футболист рассказал о зарплате в 20 тысяч рублей

Футболист «Уфы» Александр Мухин рассказал, что его первая зарплата была 20 тысяч рублей
Александр Мухин (справа)

Александр Мухин (справа). Фото: ФК «Уфа»

Футболист «Уфы» Александр Мухин рассказал о сложностях в начале профессиональной карьеры. Его слова приводит Sport24.

«Первая зарплата с НДС — 25 тысяч, а приходила 21 с чем-то. Стало около сорока, когда я в дубле отыграл три матча. В "Казанке" я играл, в общем, за те же деньги, что и были прежде», — рассказал россиянин. Он отметил, что в то время все средства отдавал матери, а не оставлял себе.

20-летний Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», выступает за «Уфу» с февраля 2023 года. В составе команды он провел два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее российский футболист Федор Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе «Антальяспор». «Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал игрок.

Дарья Коршунова
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