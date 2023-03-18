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08:30, 18 марта 2023Мир

В России увидели в государственном визите Си Цзиньпина громкий сигнал Западу

«МК»: государственный статус визита Си Цзиньпина в РФ является сигналом Западу
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию носит государственный статус, что является громким сигналом Западу. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Отмечается, что на фоне продолжающейся российской специальной военной операции на Украине данный статус является очевидным жестом поддержки Москвы со стороны Пекина. «Визит — показатель того, что две страны расценивают друг друга как друзей и союзников и между ними нет значимых проблем», — говорится в материале.

Кроме того, статус визита как «государственного» служит сигналом Западу и ответом на совершенствование систем антикитайских альянсов, таких как AUKUS. Таким образом КНР демонстрирует, что республике «есть, с кем построить альянс», утверждает «МК». При этом, подчеркивается в материале, государственный статус визита Си Цзиньпина в Россию не означает отказа Китая от внешне нейтрального статуса в украинском конфликте.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет «визитом мира».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин встретятся 20-22 марта в России. В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

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Марина Совина
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