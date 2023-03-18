Сын Байдена подал в суд на мастерскую по ремонту ноутбуков из-за утечки данных

Сын Байдена подал иск против владельца компьютерной мастерской из-за утечки данных

Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на владельца мастерской по ремонту компьютеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поданный иск.

Согласно документу, сын американского лидера обвиняет хозяина мастерской Джона Пола Мака Айзека во вмешательстве в частную жизнь. В заявлении говорится, что Айзек получил «конфиденциальную информацию и контент, включая конфиденциальные фотографии и видео мистера Байдена», а затем распространил их, в том числе в СМИ. Отмечается, что адвокаты истца будут добиваться суда присяжных.

При этом, по словам адвокатов, этот иск не подтверждает того, что ноутбук действительно принадлежал Хантеру Байдену. «Скорее всего, мистер Байден просто признает, что в какой-то момент Мак Айзек получил сохраненные в электронном виде данные, некоторые из которых принадлежали мистеру Байдену», — цитирует юристов издание.

Этот иск стал ответом на иск о диффамации Айзека, который тот подал в январе против Джо Байдена, председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, телеканала CNN, изданий Politico и The Daily Beast.

В начале марта стало известно, что на Хантера Байдена заявили в прокуратуру. Согласно жалобе, он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом, об ответах на претензии о связях с украинской фирмой Burisma.

Ранее были раскрыты миллионные заработки сына Байдена на связях с Украиной и Китаем. Год назад прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.