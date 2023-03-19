Гейджи нанес азербайджанскому бойцу первое поражение в UFC за четыре года

Джастин Гейджи нанес азербайджанскому бойцу Физиеву первое поражение в UFC за четыре года

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи нанес поражение азербайджанцу Рафаэлю Физиеву на турнире UFC 286, который прошел в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча легковесов прошла в ночь на воскресенье, 19 марта, и продлилась все три раунда. По итогам поединка большинство судей отдали победу американцу.

Физиев потерпел второе поражение в UFC и первое за последние четыре года. В апреле 2019-го азербайджанец в дебютном бою в рамках промоушена уступил россиянину Магомеду Мустафаеву. Всего в активе Физиева 12 побед в 14 поединках в ММА.

Главным боем турнира UFC 286 стала встреча американца Камару Усмана и британца Леона Эдвардса. Последний одержал победу раздельным решением судей и защитил чемпионский пояс в полусреднем весе.