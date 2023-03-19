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01:15, 19 марта 2023Мир

В Эквадоре снова возросло число погибших при землетрясении

Число погибших во время землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек

Фото: Henry Romero / Reuters

Число погибших во время землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента в Twitter.

«На данный момент сообщается о 12 погибших (11 в провинции Эль-Оро и один в провинции Асуай)», — говорится в сообщении. Также отмечается, что есть раненые. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь в больницах.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано 18 марта. Эпицентр стихии находился в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в стране за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

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Марина Совина
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