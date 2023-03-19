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13:00, 19 марта 2023Россия

В российском городе после скандала похоронили бойцов ЧВК «Вагнер»

В Горячем Ключе похоронили бойцов ЧВК «Вагнер» после критики местных властей Пригожиным

Фото: РИА Новости

В городе Горячий Ключ Краснодарского края после скандала состоялись похороны бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщили журналисты проекта WarGonzo в Telegram.

По их информации, траурные мероприятия прошли в воскресенье, 19 марта, в станице Бакинская.

Накануне основатель ЧВК Евгений Пригожин в Telegram заявил, что администрация российского города проигнорировала прежние договоренности и отказала в захоронении восьми тел бойцов группы, погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Он раскритиковал представителей местной власти и направил запросы спикеру Госдумы Вячеславу Володину и Генпрокурору России Игорю Краснову с требованием привлечь мэра к уголовной ответственности.

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Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, комментируя ситуацию в соцсетях, подчеркнул, что с уважением относится к бойцам ЧВК «Вагнер», однако не может не прислушаться к мнению общественности о том, что город-курорт неправильно делать местом массового захоронения.

Как отметили военкоры WarGonzo, вопреки бюрократическим проволочкам, похороны все же состоялись.

18 марта Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов к середине мая. Он отметил, что в среднем ежедневно ЧВК «Вагнер» набирает от 500 до 800 человек, однако иногда число добровольцев доходит до 1200 в день.

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Варвара Кошечкина
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