Сожжение Корана солдатами ВСУ возмутило Высший исламский совет Алжира

Высший исламский совет Алжира заявил о шоке из-за сожжения Корана украинскими солдатами

Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил, что был шокирован и возмущен фотографиями и видеороликами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сжигающих Коран. Он также рассказал о необходимости создания глобальной гуманитарной хартии по предотвращению посягательств на религии и святыни, пишет РИА Новости.

«Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами, как украинские солдаты сжигают священный Коран», — отметил Багдад.

По его словам, данный инцидент подтверждает, что «на Западе сегодня лидирует кампания презрения к чужой культуре, неуважение к ней». Багдад также напомнил, что такому поведению предшествовало надругательство над Кораном в Европе, Америке и Канаде.

17 марта глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за бойца ВСУ, который разжег костер, используя для растопки страницы Корана. За их уничтожение он объявил награду в пять миллионов рублей, а за пленение — десять миллионов рублей. По его словам, украинские военные показали свое «истинное фашистско-сатанинское нутро». Также он выразил сомнение, что у бойцов хватило бы смелости сделать это, если бы рядом находились чеченцы или мусульмане.